Tchad : des opposants appellent au boycott du 2ème Forum national inclusif

Le Mouvement des 12 revendications (M12R) a demandé lundi à tous les acteurs de la société de boycotter le 2ème Forum national inclusif, estimant que l'évènement aurait dû être bien préparé à l'avance.



Le porte-parole du M12R, Natoi Allah Ringar, affirme que "plusieurs investisseurs et autres bailleurs sont prêts pour le développement du Tchad mais en sont empêchés par les crises".



Il estime que seul le dialogue est la source du développement du Tchad. "Pour un Tchad meilleur et prospère, Déby doit accepter le dialogue avec les opposants démocratiques et politico~militaires", indique Natoi Allah Ringar.



Il ajoute que le Tchad est "pillé et toutes ses ressources sont dans les banques étrangères et paradis fiscaux". Selon lui, "Déby place les détourneurs des deniers publics à des hauts postes de responsabilité". Il appelle à "vérifier les comptes bancaires et immeubles dessous les tchadiens".



Le M12R s'en prend également à la France pour ses 'crimes commis pendant la période de colonisation". Il estime que l'allié français du Tchad doit "dédommager les victimes". De même, le M12R souhaite que l'armée française "quitte immédiatement le territoire" et "sans conditions".