Tchad : des organisateurs de rassemblements se conforment à l’interdiction des autorités

Le mouvement national tchadien devait célébrer son premier anniversaire le 14 mai 2023, avec une commémoration organisée par deux organisations, la Coordination de la Voix Libre pour Défendre les Droits de la nation et de la patrie, ainsi que la Plateforme de Citoyens Sans Frontières pour la Défense des Droits Humains. Cependant, en raison de l'absence d'une autorisation officielle de l'autorité compétente, l'événement a été reporté.



Dans une déclaration conjointe adressée à la nation, les deux organisations ont expliqué que le permis n'avait pas été accordé, et qu'il ne restait plus que 48 heures avant la date prévue. Ils ont indiqué que le permis n'était pas une autorisation légale et officielle. En raison de la situation actuelle très sensible et des nombreuses crises malheureuses, ils ont décidé de reporter l'événement et ont demandé à la population de comprendre la situation avec responsabilité.



Le Dr. Al-Amin Al-Dodo Abdullah Al-Khatri, président de la Coordination de la Voix Libre pour Défendre les Droits de la nation et de la patrie, et Hassan Oumar Mohammed Al-Kheider, coordinateur de la Plateforme de Citoyens Sans Frontières pour la Défense des Droits Humains, ont conjointement publié la déclaration.



Les deux organisations ont appelé le peuple tchadien à maintenir sa solidarité et sa détermination à défendre les droits de la nation et des droits humains.