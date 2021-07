Tchad : des organisations de la société civile du Ouaddaï officialisent leur plateforme

La plateforme des organisations de la société civile du Ouaddaï, en abrégé (PASOC/O), a lancé officiellement le 25 juillet 2021, ses activités à Abéché. Cette plateforme a vu le jour, le 26 mai 2021 et regroupe en son sein, une quarantaine d'organisations de la société civile du Ouaddaï, dont le bureau exécutif est composé de 15 personnes, tous membres de ladite organisation.



Dans son intervention, le porte-parole de la plateforme, Aboulkhassim Mahamat Hassan, a relevé que l´objectif fixé par son organisation est de promouvoir l´unité nationale, l´état de droit, le respect des valeurs républicaines, la défense de l´intérêt suprême de la province, la participation active à la stabilité nationale, à la cohésion sociale, à la paix et au développement du pays. Il a ajouté que la POSOC dénonce toute forme d'injustice, le racisme, le tribalisme, les clivages ethniques et religieux, le clientélisme, le favoritisme et les violations des droits humains.



Aboulkhassim Mahamat Hassan a ensuite précisé que pour atteindre ses objectifs, la PASOC réalise plusieurs activités, entre autres, des séances de sensibilisation sur la cohabitation pacifique, la culture de la paix, la tolérance, des conférences et causeries débats, des ateliers de formation et de réflexion. La PASOC peut aussi intervenir dans les domaines de développement tels que : la santé, l´éducation, l´environnement, l´agriculture, l´élevage, la jeunesse, le sport, l’encadrement des jeunes et l’emploi pour les jeunes.

Il a conclu son intervention en appelant tous les membres de PASOC du Ouaddaï, à se mettre au travail afin que chacun apporte son soutien pour relever tous les défis.