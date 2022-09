Tchad : des organisations de la société civile suspendent leur participation au dialogue

Le 3 septembre, la LTDH, l'OTAC, TNV, ACAT-Tchad, MCPL et ATNV ont transmis leurs préoccupations et propositions au président du Présidium (réaménagement du Présidium, révision du règlement intérieur, levée du siège des Transformateurs et arrêt des répressions).



"Aucun changement n'est constaté", déplorent ces organisations. "Les conditions dans lesquelles se déroulent actuellement le dialogue national ne garantissent pas des débats francs et sincères (...) Les conclusions de ce dialogue risquent de ne pas répondre aux attentes des tchadiens", craignent ces organisations.