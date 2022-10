Tchad : des orphelins de Walia reçoivent des fournitures scolaires pour la rentrée

Les dons ont été remis par Miriam Bourmassou, 1ère dauphine du 9ème arrondissement et Angale Dockouada, 2ème dauphine du 9ème arrondissement, dans le cadre de l'initiative "Un enfant, un espoir" qui vise à se perpétuer chaque année.



Le projet est rendu possible grâce au soutien financier de Kemba Didah Alain, conseiller du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat.



Les deux dauphines, initiatrices du projet, appellent les personnes de bonne volonté à les soutenir car les orphelins vivent une situation très précaire.