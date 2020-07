Tchad : des palmeraies ravagées par un incendie à Faya

Un incendie d'origine inconnue a ravagé plusieurs jardins de culture maraîchère et de palmeraies, mardi, dans la commune de Faya Largeau.



Des incendies d'origines inconnues dans des palmeraies sont devenus récurent ces derniers temps dans la province du Borkou. En l'espace de moins d'un mois, après les palmeraies d'Olboye et d'Andjallaye, l'on a assisté hier après-midi à un nouvel incendie non loin de l'ANADER de Faya.



Les causes de l'incendie demeurent inconnues. Aucun service pompier n'existe dans la ville. Sous l'effet de l'ampleur de l'incendie, de sa vivacité et du vent, les propriétaires des palmeraies n'ont pas pu maitriser le feu.



Leur seule économie en cette phase de production est partie en fumée.



Le gouverneur de la province du Borkou, le général Ahmat Kardayo Hissein, s'est déplacé personnellement sur les lieux pour s'imprégner des dégâts causés par cet incendie.



Les propriétaires des jardins n'ont pas manqué d'évoquer leur désolation. À plusieurs reprises, des centaines d'hectares de palmeraies ont été incendiés dans la province. Il n'y a toutefois eu aucune aide d'un organisme, encore moins de l'État.



Le gouverneur de la province du Borkou, Ahmat Kardayo Hissein, très ému par ce dommage, a exprimé sa compassion aux cultivateurs. Il a invité le gouvernement à leur venir en aide avec la création d'un service de pompiers dans la province pour faire face aux éventualités.



Le général Ahmat Kardayo Hissein a demandé aux ONG et aux personnes de bonne volonté de venir en aide à la population sinistrée.