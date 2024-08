Tchad : des parades de motards pour sensibiliser contre les mutilations génitales féminines

Une caravane de sensibilisation sur les méfaits des mutilations génitales féminines (MGF) et la nécessité de les combattre, lancée le 02 août dernier, a été clôturée ce mardi 06 août par des parades de motards à N'Djamena.



La campagne de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, organisée par le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et ses partenaires techniques, UFPA et UNICEF, à travers les centres intégrés de services multisectoriels (CISM) pour la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, a mobilisé 100 moto-taxis.



Ces moto-taxis ont rejoint les centres intégrés de services multisectoriels de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine et de l'hôpital Mère-Enfant pour passer le message de prévention contre les pratiques néfastes des mutilations génitales féminines au Tchad.