Tchad : des parchemins à 38 lauréats de l’université Saint Charles Lwanga de Sarh

L’université Saint Charles Lwanga de Sarh a procédé ce 22 septembre 2022, à la remise des parchemins aux lauréats de la toute première promotion.



Cette sortie officielle a été présidée par le secrétaire général de la province, Ahamat Tidjani Hamat, représentant le gouverneur du Moyen-Chari. C’était en présence de ses collaborateurs civils et militaires, du corps enseignant, des responsables ecclésiastiques, des parents et bien d’autres invités qui ont honoré de leur présence cette cérémonie.



Ils sont au total 38 lauréats de licence, répartis dans différentes filières, notamment en génie électrique, en génie informatique, en sciences économies et de gestion et en mathématiques. Pour le recteur de l’université Saint Charles Lwanga de Sarh, Toïngar Mogota Anatole, cette sortie revêt une grande importance.



C’est une mise en lumière des efforts consentis par les différents acteurs qui ont contribué à la réussite de la toute première promotion de cette institution universitaire. L’évêque du diocèse de Sarh, Mgr Miguel Angel Sébastin, représentant des fondateurs de ladite université, a félicité les lauréats et les encadreurs, pour les efforts consentis.



Il rassure que, relever le défi reste l’engagement de l’Eglise catholique, aux côtés de l’université. Ceci dans le but de former intégralement l’homme, non seulement en lui transmettant des connaissances, mais également en lui inculquant des valeurs pour le conduire à se mettre au service des autres, dans l’intégrité, quel que soit le rang social.



Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahamat Tidjani Hamat, a déclaré que les ambitions et les rêves des lauréats de la première promotion de l’université Saint Charles Lwanga sont devenus des réalités.



Car la principale mission de cette université est de poursuivre l’œuvre de formation humaine, spirituelle et intellectuelle, accomplie dans les établissements d’enseignement catholique, a conclu Ahamat Tidjani Hamat, secrétaire général de la province du Moyen-Chari.