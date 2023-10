Tchad : des partenaires nationaux et internationaux s'imprègnent des activités des ONG au Kanem

Le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, a accueilli chaleureusement hier lundi 02 octobre 2023, à Mao, une mission des partenaires nationaux et internationaux (FAO, PAM, UNICEF, AFD, GIZ, UE, PDRSA), accompagnée par la secrétaire d'Etat du ministère de la Prospection économique et des Partenariats internationaux, Mme Madeleine Alingué. Ensuite, la mission a rencontré les différents partenaires locaux.



Prenant la parole au cours de la rencontre, le gouverneur de la province du Kanem a remercié les partenaires et la mission du ministre, pour leur séjour. A cette occasion, le comité provincial d'action a présenté à l'assistance le plan de développement du Kanem.



Ce plan est subdivisé en 7 grands axes, notamment la présentation géographique de la province, les acteurs qui appuient les ONG, les défis sur différents plans (agriculture, élevage, eau, commerce), la vision du Tchad, celle de la province, les axes stratégiques, actions prioritaires (éducatif, sanitaires, le remblai des ravins), et projets prioritaires.



Plusieurs contributions et des questions ont été abordées par les participants. Enfin, la mission a visité le ravin de la ville de Mao, le centre des ressources numériques de Mao, le centre de formation technique et professionnel.



Des réalisations faites dans ces différentes structures ont été visités par les partenaires, pour s'imprégner des réalisations faites dans ce centre.