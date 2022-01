Tchad : des partis politiques boycottent la rencontre avec le CODNI

En bref. Un échange entre le Comité d'organisation du dialogue national (CODNI) et les partis politiques prévu ce 12 janvier au Radisson Blu a été boycotté. En cause : des questionnaires ont été remis par le CODNI à certains partis au détriment d'autres, affirment les contestataires.



Les représentants des partis politiques ont vidé la salle. Seulement quelques uns sont restés pour attendre la clôture.



“À la rencontre CODNI vs Partis politiques, j'ai perdu inutilement mon temps pour une diversion en vue de la préparation d'une mascarade de dialogue. Je crois que la prétendue souveraineté des assises est un piège qui se jouera sur la qualité des participants. Détrompons-nous et préparons-nous à autre chose”, réagit Yaya Dillo.