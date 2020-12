Tchad : des partisans du MPS installent un bureau de soutien à N'Djamena

Le bureau de soutien du parti MPS dénommé "Jeunesse du progrès et du salut" a installé samedi, au cours d'une cérémonie officielle, les membres de son Bureau exécutif.



L'évènement s'est déroulé dans la grande salle du Radisson Blu à N'Djamena, en présence de plusieurs centaines de personnes.



Dans son discours, le coordonnateur général du Bureau de soutien JPS/MPS, Hissein Bosquet, explique que le bureau mobilisera ses ressources pour relever les défis. Il appelle à "une grande responsabilité face aux défis nombreux et importants".



"On ne peut être militants du MPS et ne pas épouser les valeurs patriotiques qu'incarne le Maréchal du Tchad", indique Hissein Bosquet.



Détails à suivre.