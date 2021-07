Tchad : des perturbations pluviométriques cette année

Dandjaye Daouna Jules, directeur de l'Agence nationale de la météorologie, évoque une pluviométrie tardive anormale sur toute l'étendue du territoire et des séquences sèches courtes en début et fin de saison.



Des séquences sèches devraient avoir lieu à la fin avril, avec une probabilité de 40% de cumul excédentaire à l'Est du Tchad (Ouaddaï, Wadi Fira, Sila).



Durant la semaine du 23 au 29 juillet 2021, il est prévu une probabilité de pluie de 60% des cumuls très excédentaires dans la partie Sud du Tchad.



Durant la semaine du 30 juillet au 5 août, il est prévu une situation normale sur toute l'étendue du territoire.



"Les impacts sont la forte probabilité d'inondations par endroits, la prolifération des maladies humaines, des maladies du bétail et des maladies des cultures pouvant entrainer une baisse de production agricole", explique Dandjaye Daouna Jules, directeur de l'Agence nationale de la météorologie.