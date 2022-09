Tchad : des plantes distribuées aux ménages à Ati contre l’avancée du désert

L’association Monde Avenir, en partenariat avec le Projet de renforcement des exploitations agro-pastorales familiales et de résilience (RePER), a organisé une distribution de plus de 200 plantes d'espèces confondues, à majorité de Moringa.



Très tôt dans la matinée du 2 septembre, les quartiers situés au Nord d'Ati ont été la cible de la distribution de ces plantes. La distribution a eu lieu dans les ménages et les rues, accompagnée d’explications pointues sur les vertus de la plante de Moringa.



Les membres de l'association Monde Avenir et les chefs de carré se sont relayés pour prodiguer des conseils sur la protection et l’entretien de ces plantes.



Les quartiers ciblés sont exposés à l’avancée du désert. Ainsi, le changement climatique exige à chaque citoyen de planter un arbre.



Le président de l'association Ali Mahamadia a remercié le projet RePER et les chefs de carré pour leur mobilisation.