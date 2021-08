Tchad : des plants de Mourraye mis en terre au lycée franco-arabe d'Abéché

Le Collectif des associations des droits de l'homme (CADH) du Ouaddaï qui regroupe en son sein, six organisations de droit de l'homme à savoir LTDH, APLFT, ATPDH, ACAT-TCHAD, TNV et ATNV, conduit par son président Mahamat Ali Imam, était à Abéché, pour mettre en terre, quelques plants de l'espace de la cour du lycée franco-arabe d'Abéché.



Pour le président du Collectif, Mahamat Ali Imam, le choix du lycée franco-arabe d'Abéché n'est pas fortuit, car c'est l'un des lycées qui a beaucoup formé des jeunes cadres du pays. Selon lui, leur mission principale est de défendre les droits humains, mais pour défendre l'Homme, il faut aussi défendre son environnement. C'est pourquoi ils ont choisi ce lycée pour planter quelques arbres pour servir les futurs cadres de l'État, a t-il indiqué.



Pour ce faire, Mahamat Nour Tahir, par ailleurs censeur dudit lycée, représentant les proviseurs du lycée franco-arabe littéraire et scientifique, s'est réjoui de ce geste du Collectif des associations des droits de l'homme du Ouaddaï, avant de les remercier pour ce geste vital. Par ailleurs, il ajoute que vivre sans laisser d'empreinte vitale, c'est existé sans planter un arbre ce qui constitue une péremption de la personnalité.

Par contre, il tient à remercier le Collectif d'avoir planté ces arbres dans la cour du lycée. Il faut noter que la cour du lycée franco-arabe d'Abéché n'a pas d'ombre pour les élèves qui souffrent pendant la période de chaleur, le lycée ne disposant pas des ventilateurs.