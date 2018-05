Tchad : des policiers du CSP 15 malmenés par un "colonel marabout"

Cette scène s’est tenue le 16 mai à 21h39 au quartier kamnda, au lieu communément appelé "rue 22" dans la commune du 7ème arrondissement. Des éléments du CSP 15, pendant la patrouille, ont appréhendé deux messieurs à bord d’une moto de marque Haoujou de couleur rouge. Après vérification des pièces afférentes de l’engin, l’agent de police continue son contrôle et trouve une arme blanche derrière la moto. De là, le véritable combat commence.



Le propriétaire du couteau refuse de remettre son arme. Il se déclare être un colonel de l’armé. Cette scène attire assez de monde. Les autres policiers dans la Toyota viennent au secours mais le soit disant colonel refuse de remettre son couteau. Certains passants sont intervenus et, il a remis le couteau mais il persiste. Il livre bagarre aux policiers. Ce comportement a irrité les éléments qui ont décidé de l’embarquer pour le commissariat. Le colonel change de fonction pendant que les policiers veulent l’embarquer. Il se présente comme un marabout cette fois-ci. « Même si tu es qui nous t’embarquons », déclare un policier très fâché. Le marabout fut jeté dans la Toyota mais aussitôt il descendit. Les policiers tentent de le ramener dans le véhicule mais les hommes sortis de la mosquée se sont interposés puisqu’il a dit qu’il est marabout. Les policiers insistent et le chef de patrouille lui-même a décidé de laisser le marabout malgré l’outrage à l’autorité posé par ce dernier.



Un jeune homme très fâché dans la foule lance : « Si c’est nous, nous aurions été roués de coups déjà, mais comme c'est eux, il est très difficile qu’on les embarque ». Ainsi, « le colonel marabout » est libre et les éléments de la police sont partis tous mouillés. Ce comportement déviant de ce marabout soutenu par le chef de patrouille du CSP15 le lieutenant Zakaria n’est pas de nature à consolider l’unité et la paix très chère au président de la République Idriss Déby Itno en cette nouvelle République.



Les autorités de la police nationale sont interpellées en cette 4ème République, elles doivent agir promptement pour que les lois de la République soient appliquées à tous le tchadiens sans considération religieuse pour un Tchad vivable.