Tchad : des policiers rattachés à la sécurité diplomatique formés conte les attaques à haut risque​

La formation entre dans le cadre de leur mission visant à assurer la sécurité des diplomates américains. Elle vise à fournir à la police tchadienne les compétences nécessaires pour répondre à une variété d'attaques terroristes à haut risque.



La mission des 24 policiers est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Tchad et I'ambassade des États-Unis.



Les cours comprenaient des largement notions sur les droits de l'Homme, la conduite et l'intégrité de la police, les tactiques de réaction rapide, les tactiques de contre-assaut et le sauvetage d'otages.



La section de la sécurité régionale de l'ambassade des États-Unis a remis des certificats aux participants ainsi que deux véhicules. La cérémonie a eu lieu en présence de l'ambassadeur des États-unis au Tchad et du représentant du directeur général de la police nationale.