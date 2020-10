Tchad : des populations dans le désarroi face à la crue du fleuve Chari

La montée des eaux du fleuve Chari engendre des inondations dans des quartiers limitrophes. Depuis quelques jours, les habitants de Fadjé, dans le 1er arrondissement de N'Djamena, sont dans le désespoir.



La crue a submergé plusieurs habitations. La population du quartier est encerclée par les eaux et s'est retranchée sur un rocher surélevé, dans l'attente d'une intervention de la mairie.



"Notre localité est complètement inondée. Des maisons sont submergées par les eaux. Nous sommes partis parler à la mairie pour leur expliquer que même nos enfants sont dans l'eau. Nous sommes retranchés. Les agents de la mairie ont dit qu'ils vont venir mais on les attends jusqu'à là", explique Hassan Alifa, chef de carré n°9 du quartier Fadjé, joint par Alwihda Info.



"Nous n'avons pas où dormir, nous sommes retranchés sur un rocher en hauteur", ajoute-t-il, en demandant l'aide du gouvernement.



La ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale a informé hier qu'il y aura des inondations de faible ampleur dans le bassin inférieur du fleuve Chari, notamment à N'Djamena.



Selon Mme. Tahani Mahamat Hassan, il est conseillé aux habitants des zones à risque de Sabangali, Klemat, aéroport, entre autres, de ne pas paniquer mais surtout de prendre des précautions pour fermer les brèches des digues et être vigilants.



La montée des eaux persistera jusqu'en début de novembre 2020 avant de s'affaiblir progressivement.