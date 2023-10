Tchad : des portes ouvertes à l'excellence éducative au Royaume-Uni avec les bourses Chevening

Une séance d'orientation officielle pour les bourses Chevening 2023 s'est tenue le 25 octobre à N'Djamena, au Centre d'Études et de Formation pour le Développement (CEFOD). Cet événement a été organisé par le réseau des anciens lauréats de la bourse Chevening, en collaboration avec l'ambassade du Royaume-Uni au Tchad.



Les bourses Chevening offrent aux Tchadiens la possibilité de poursuivre des études de niveau Master d'une année académique dans des universités britanniques, le tout entièrement financé. Lors de cette séance, le chef de mission adjoint de l'ambassade du Royaume-Uni au Tchad, Andrew Thomson, a expliqué que l'objectif de cette orientation est de donner aux Tchadiens la chance de se former dans des universités de renommée mondiale au Royaume-Uni. Il a souligné que le programme Chevening existe depuis 40 ans et a formé des leaders dans le monde entier, dont le Premier ministre du Cameroun. Andrew Thomson a ajouté que les bénéficiaires de la bourse Chevening sont amenés à devenir des acteurs du changement positif dans leur pays.



Un ancien lauréat de la bourse Chevening, Ndolenodji Hyacinthe, a partagé son expérience et déclaré que cette opportunité lui avait permis d'établir des relations uniques avec des camarades de diverses nationalités. Il a encouragé tous les candidats potentiels à soumettre leurs dossiers à temps pour bénéficier de cette bourse Chevening qui offre de nombreuses opportunités. Il a également témoigné de la qualité de l'enseignement reçu dans l'une des meilleures universités du monde.



La date limite pour soumettre sa candidature à cette bourse est fixée au 7 novembre prochain. Ne ratez pas cette opportunité de poursuivre vos études dans des universités de renom au Royaume-Uni.