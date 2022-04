Tchad : des postes de police et douane incendiés à Aradib après des violences

Un poste de police et un poste des douanes ont été incendiés dans la nuit du 6 avril à Aradib, dans le département de Koukou Angarana, au Sila.



Ces actes criminels font suite à une bagarre entre un jeune motocycliste et trois jeunes armés dans un village à proximité d'Aradib. Le jeune motocycliste a été blessé par balle avant que sa moto ne soit emportée par ses agresseurs.



Très remontée, la famille de la victime a manifesté avant de s'en prendre aux bureaux de police et des douanes.



Transféré à l'hôpital de Koukou Angarana, le jeune motocycliste a été admis en soins intensifs. Les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées pour retrouver les auteurs.