Tchad : des pratiques commerciales irritent dans les gares routières

Des passagers dans des gares routières se disent très souvent irrités par les marchands. Car ils supportent mal certains agissements. Mais face à cela, les propriétaires des agences de voyage restent silencieux.



Avec du pain, des biscuits, de l’eau, des produits électroniques, des marchands ambulants ont tendance à agacer les passagers, avec insistance, pour vouloir vendre leurs marchandises. Ils sont nombreux à s'attrouper autour des passagers, autour des véhicules stationnés qui proviennent des différentes villes. Une pratique récurrente sur plusieurs axes tout le long du chemin, de Ndjamena vers le Sud et pareil en sens inverse.



Ceci a tendance à créer quelques fois de la discorde avec les passagers. Une voyageuse, furieuse, exprime sa colère : « Je ne supporte pas le comportement des vendeurs. Si je leur réponds, ça risque de mal finir ». Elle déplore leur manque de savoir vivre-ensemble. Une situation à laquelle l'on voudrait bien voir les conducteurs des bus agir, mais ils sont toujours indifférents face à leur responsabilité. Ils échangent rarement lors de ces voyages. À leur descente, ils vont habituellement faire ce qu'ils ont à faire et remontent pour continuer leur voyage.



Du côté de vendeurs, l'un d'entre eux se justifie : « Je n'ai aucune intention de heurter les passagers et je sais que beaucoup parmi nous ne savent pas parler gentiment ». Pour ce vendeur, il est question de langage. Un autre vendeur indique que c'est par concurrence qu'ils s'attroupent autour des bus, étant donné leur nombre.



« Nous sommes nombreux et les passages de bus ne dépassent pas 15 minutes sur place, alors cela ressemble parfois à une bagarre si l'on veut vivre de cette activité. On finit par mettre mal à l'aise le passager. Cela ternit notre image », reconnait-il.



Les agences sont silencieuses face à ces pratiques. D'un côté, les commerçants doivent vivre de leurs activités et de l'autre, les passagers réclament du respect pendant leurs voyages.