Tchad : des "pratiques mafieuses" à la direction de la solde, selon l'Inspection des finances

L'Inspecteur général adjoint des finances, Loukman Moustapha Hissein, a détaillé samedi les résultats d'une mission de contrôle et de vérification effectuée par la direction de la solde suite à une augmentation suspecte de la masse salariale.



Le 5 septembre 2019, à l'initiative du ministre des Finances et du Budget, une mission de contrôle et de vérification a été diligenté par l'Inspection générale des finances à la direction de la solde afin de procéder à un contrôle.



"La mission a constaté des pratiques mafieuses occasionnant une augmentation mensuelle de la masse salariale. Il s'agit entre autres de rappels de primes injustifiés, de rappels de salaires injustifiés, des réhabilitations injustifiées d'agents suspendus par la mission d'audit des diplômes et des modifications d'indices salariales. Il faut aussi noter que ces rappels indument perçus ne concernent que le mois d'août 2019", a indiqué l'Inspecteur général adjoint des finances.



Selon lui, "suite à ce constat, des mesures conservatoires ont été prises, entrainant immédiatement la suspension de l'ex-directeur de la solde de ses fonctions ainsi que de ses complices .Des poursuites judiciaires sont d'ores et déjà entamées afin de situer la responsabilité de chaque personne impliquée dans cette affaire."



Le délai de contrôle "retenu dans le cadre de cette mission n'étant pas totalement épuisé, vous serez informés d'autres cas de dérives qu'elle aura constaté", a précisé Loukman Moustapha Hissein.



L'inspection générale des finances "dans sa mission régalienne visant à protéger les ressources de l'Etat, met en garde tout les agents qui s'adonnent à des pratiques contraires à l'orthodoxie financière", a-t-il ajouté.