Tchad : des présumés voleurs des vivres et non vivres appréhendés au Moyen-Chari

Le préfet du département du Barh-Kôh, Oumar Ali Nanina a présenté ce matin à la presse locale, deux présumés voleurs des vivres et non vivres qui opèrent dans différents marchés et grandes boutiques de la ville de Sarh.



Ces présumés voleurs sont accusés d’être spécialisés des actes de vol, causant des pertes importantes à certains commerçants de la ville de Sarh.



Le commandant de la compagnie de gendarmerie du Barh-Kôh, le capitaine Mahamat Idriss Adoum, précise que c’est aux environs de deux heures du matin, qu’ils ont mis la main sur ces voleurs qui rendent la vie difficile à certains commerçants, avec un gros sac rempli de vivres et non vivres.



Lors de cette présentation, le préfet du département du Barh-Kôh, Oumar Ali Nanina a souligné l’importance de cette arrestation, qui fait partie des efforts continus des autorités locales, pour renforcer la sécurité dans la ville de Sarh, et protéger les biens des citoyens. Il a également encouragé la population à rester vigilante, et à collaborer avec les forces de l’ordre, en signalant toute activité suspecte.