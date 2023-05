Tchad : des producteurs de coton décident de créer une coopérative à Moundou pour défendre leurs intérêts

Des producteurs de coton se sont réunis ce 30 avril 2023 à Moundou afin de réfléchir sur les problèmes qu’ils rencontrent. Il ressort des échanges que les producteurs rencontrent d’énormes difficultés dans leurs activités. Malheureusement, l'Union Nationale des Producteurs de Coton du Tchad (UNPCT), censée plaider pour l’amélioration de leurs conditions à tous les niveaux et défendre leurs intérêts, ne semble pas être en mesure de le faire efficacement. Face à cette situation, les cotonculteurs ont décidé de mettre sur pied une coopérative afin de mieux défendre leurs intérêts. Un bureau de 17 membres a été élu à l’issue de cette assemblée générale, dirigé par Laoundam Vincent, secondé par Djélassem Mbaïossem Alfrédo et avec Madjitoloum Lomian Honoré comme secrétaire général. Ce bureau est chargé de proposer les textes de base de la coopérative pour adoption par l’assemblée générale et obtenir l’autorisation de fonctionner auprès des autorités.