Tchad : des producteurs du Kanem reçoivent des équipements agricoles

La remise entre dans le cadre des activités de L'ANADER. Les matériels sont composés de 300 motopompes, 400 brouettes, des arrosoirs, pelles et râteaux.



Le chef d’antenne de l’ANADER demande aux autorités et aux ONG d'aider ces producteurs car la campagne agricole de cette année est faible dans la province du Kanem.



Le représentant du délégué de l'agriculture, Allara Tanaslgar, précise que les axes prioritaires d'intervention du ministère du Développement agricole consistent à accroître durablement, diversifier et intensifier les productions agricoles, afin de faire face à l'insécurité alimentaire et permettre ainsi l'amélioration des conditions socio-économiques de la population.



Le gouverneur de la province du Kanem demande aux producteurs bénéficiaires d'utiliser ces matériels dans des bonnes conditions. Il exhorte l'ANADER à contribuer à la valorisation effective de ces moyens par le suivi et la formation réguliers des producteurs pour un bon usage en vue d'une augmentation de la production agricole.



Selon lui, les producteurs de la province du Kanem ont un potentiel considérable à travers les ouadis pour développer leur agriculture.



La cérémonie a pris fin par la remise des matériels à quelques producteurs.