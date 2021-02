Tchad : des produits contre la leishmaniose viscérale réceptionnés

Des produits contre la maladie de la leishmaniose viscérale ont été réceptionnés mardi par le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi.



Remettant les médicaments contre les leishmanioses notamment pour la forme viscérale au nom de l’Organisation Mondiale de la Santé, Dr. Souley Kalilou a rappelé l’importance de l’appui de son organisation pour la lutte contre cette maladie.



Le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale a demandé aux responsables concernés d’utiliser les produits de manière rigoureuse pour circonscrire le mal.



La présence de la maladie a été confirmée à Ia mi-septembre 2020 par des équipes du ministère de la Santé publique.



Le leishmaniose viscérale est une maladie infectieuse tropicale qui sévit beaucoup plus au pourtour de la Méditerranée, mais également dans l'Amérique latine et dans la plupart des pays tropicaux.



Des orpailleurs qui sont partis dans ces zones étaient revenus avec une maladie qui n'avait pas été totalement identifiée.