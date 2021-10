Tchad : des produits prohibés saisis par la Commission mixte de sécurité

Des produits prohibés, récupérés par la Commission mixte de sécurité, entre les mains des trafiquants, ont été présentés au gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ismat Issakha Acheikh, et incinérés par la suite à 10 km de la ville de Faya.



Ces produits sont constitués d’une dizaine de cartons de boissons frelatées, de sachets du produit Tramol et des boules de hachisch, informe le commandant de la zone N°7, le colonel Ousman Deby Anguir. Le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Faya, Mahamat Moussa, a rappelé à cette occasion que ces activités illicites, sont condamnés et réprimés par les lois de la République.



Ces produits prohibés mis à la disposition de la justice ont été incinérés devant plusieurs personnalités. Pour sa part, le gouverneur de la province du Borkou a attendu que tous les produits soient calcinés, avant de quitter le lieu.