Tchad : des progrès notables dans la lutte contre les maladies animales

Selon le rapport de la mission de sensibilisation de proximité pour la vaccination de masse réalisée du 24 mars au 7 avril dans les huit provinces du Centre-Ouest du Tchad, à savoir Hadjer Lamis, Lac, Kanem, Guera, Salamat, Bahr El Ghazal, Batha et Chari-Baguirmi, la vaccination des pneumonies contagieuses des bovins (PPCB) a été réalisée à hauteur de 39 % et celle des pestes des petits ruminants (PPR) à 75,6 %. Cette mission a été organisée par le ministère de l'Élevage et des Productions Animales, avec le soutien du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), financé par la Banque mondiale.



La vaccination des animaux est cruciale pour la santé du bétail et pour la prévention de maladies qui peuvent avoir des conséquences économiques désastreuses pour les éleveurs. Les chiffres rapportés montrent que les campagnes de vaccination ont connu une certaine réussite, mais il reste encore du travail à faire pour atteindre une couverture complète dans ces provinces. Les autorités et les partenaires impliqués doivent continuer à travailler ensemble pour améliorer la santé animale et renforcer les moyens de subsistance des communautés rurales qui dépendent de l'élevage.