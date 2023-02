Tchad : des projections pour sensibiliser la population contre le paludisme à Koumra

Deux quartiers de Koumra ont été retenus pour une séance de projection sur la maladie du paludisme. Il s'agit du quartier Baguirmi et du quartier Représentant 1.



S'adressant au public à la fin de la projection, le chef de mission Djepeur Korode Gérard a rappelé que le paludisme est une maladie très dangereuse qui tue chaque année, appelant ainsi l'ensemble de la population à prendre conscience de la gravité de la situation.



Ramlina Junior, une habitante de Koumra, a témoigné du fait que les gens ont perdu des frères et sœurs à cause de cette maladie, en grande partie à cause de la négligence des parents qui pensent que seul le traitement traditionnel est efficace.



Il convient de rappeler que cette activité a été organisée par le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention en collaboration avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), dans le but de réduire le taux de mortalité dû au paludisme.