Tchad : des projets annoncés au Borkou, dont 7 Mw d'électricité à Faya

Faya-Largeau - Le gouverneur du Borkou, Ahmat Kardayo Hissein, a énuméré mardi, 30 doléances au chef de l'État pour favoriser le développement de la province. Le chef de l'État a répondu favorablement mais a indiqué que tous ces investissements ne peuvent se concrétiser sans la paix et la stabilité. Il a demandé à tous les fils et filles de Borkou de jouer leur partition.



Parmi les projets annoncés au Borkou, figure la construction d’un réseau à fibre optique sur le linéaire Biltine-Kalait-Faya-Fada d’un coût de plus de 12 milliards de F CFA, la réalisation d'un centre communautaire multimédia, la mise en oeuvre d'un programme d’alimentation en eau potable à Faya et dans plusieurs départements, la construction des centres de santé et centres vétérinaires, des puits pastoraux, la mise en norme de l’aéroport de Faya, ainsi que des voiries urbaines.



La ville de Faya-Largeau sera dotée également de sept mégawatts d’énergie électrique.



En matière d'éducation, le président Deby a déploré le manque d'enseignants malgré la construction depuis 1995 d'une École nationale d'instituteurs. S'adressant aux élites de la province, il a préconisé de combler le vide.