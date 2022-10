Tchad : des quartiers de N’Djamena au rythme du deuil

L’accalmie règne dans des quartiers de la ville de N’Djamena, en signe de deuil, au lendemain des manifestations violemment réprimées. De Ardep-Djoumal à Paris-Congo en passant par Moursal, c’est le calme dans la tristesse. Pas de musique dans les lieux de distraction. Les véhicules à vitrines fumées sont en maître sur les routes bitumées. Les odeurs de gaz lacrymogène ne cessent d’irriter les passants.



Les jeunes croupissent dans les carrefours et se lamentent de la situation, comme en témoigne Abba Jean : « on veux un changement ».



Le calme est revenu mais dans la crainte. Au marché de Dembé, les commerçants sont présents, en train de sécurisé leurs marchandises.



Les manifestations du 20 octobre ont fait au moins une cinquantaine de morts et 300 blessés, selon les autorités.