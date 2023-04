Tchad : des réfugiées camerounaises formées à l'entrepreneuriat et à la transformation agroalimentaire

Ce 3 avril, le camp des réfugiés camerounais de GUILMEY a été le théâtre d'une cérémonie de remise de certificats de formation en entrepreneuriat et transformation agroalimentaire à 84 femmes réfugiées. Cette formation a été organisée par les associations Doigts verts et ACIFEA, et financée entièrement par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans le cadre de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) édition 2023, à la maison de la femme.



Lors de cette cérémonie, la Directrice Générale de la maison nationale de la femme, MAÏMOUNA ABDELKRIM KOULBOU, a prononcé un discours, affirmant que ces formations avaient pour but d'atténuer les risques de violences basées sur le genre, qui touchent particulièrement les femmes réfugiées. Elle a rappelé que la femme est souvent directement touchée en premier lors de situations de crise, étant mère, sœur, fille ou épouse. Pour lutter contre ces violences et favoriser l'autonomisation des femmes, il est nécessaire de créer un cadre dans lequel elles peuvent s'épanouir et être indépendantes, a-t-elle souligné.



La Directrice Générale a également remercié le gouvernement d'Union Nationale, dirigé par le Général Mahamat Idriss Deby ITNO, ainsi que les partenaires qui ont soutenu cette initiative.



PQTRICE AHOUANSOU, représentant adjoint chargé de protection à la commission des Nations Unies pour les réfugiés HCR, a pour sa part souligné que la formation des femmes contribue significativement au développement. Il a remercié les autorités tchadiennes, en particulier le chef de l'État, pour avoir placé la question de la femme au cœur de leurs préoccupations. Il a également exprimé l'espoir que les partenaires pourront fournir les kits nécessaires aux femmes pour mettre en pratique ce qu'elles ont appris lors de la formation.