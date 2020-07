Tchad : des réfugiés accueillis à Kerfi suite aux violences en RCA

Les conflits meurtriers en Centrafrique poussent un grand nombre de civils à se réfugier dans les pays voisins. 87 personnes de l'ethnie Haoussa, réparties en 24 ménages, ont été accueillies ces derniers jours sur le site de Kerfi, une localité située à 45 Km de Goz Beida.



Les réfugiés sont en provenance de Kalwa, une zone située au niveau de la frontière Tchad-Soudan, près de Tissi.



Ils ont été pris en charge par le HCR et ses partenaires qui opèrent dans le site de réfugiés, en présence du CNAAR, une institution de l'État en charge du suivi des réfugiés.



Différents volets d'intervention sont à disposition des réfugiés qui reçoivent une assistance alimentaire et sanitaire, en plus de l'éducation.