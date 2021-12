Tchad : des règles de transport peu respectées par les véhicules de marchandises étrangers

L'objectif de la mission est d'informer et sensibiliser les transporteurs de la province du Guera, Salamat, Ouaddaï et autres provinces qui se trouvent à l'Est, Nord et Centre du pays, sur le non respect du règlement de transport par les véhicules étrangers, surtout soudanais, qui se trouvent même à l'intérieur du pays pour décharger et charger les marchandises.



Bourma Abdoulaye, secrétaire général adjoint dudit syndicat, a expliqué de long en large en présence du secrétaire général de la province du Guera, la situation et les difficultés que rencontrent les transporteurs tchadiens lors de leurs séjours au Soudan. Il demande aux autorités provinciales d'appuyer ces derniers afin de limiter la circulation des véhicules étrangers au Tchad.



Djerembete Dingamyo, secrétaire général de la province du Guera, exhorte les transporteurs à mettre en pratique la décision du ministère des Transports sur le respect des règles de transport.



Les membres dudit syndicat, accompagnés d'huissier de justice, sont descendus au marché et au parc automobile afin d'arrêter les véhicules venant du Soudan qui déchargent et chargent les marchandises sans aucun respect des règles de transport.