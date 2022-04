Tchad : des responsables des centres de santé et sages femmes formés à l'Est

Pendant cinq jours, des responsables des centres de santé et sages femmes vont saisir l'opportunité de cette formation afin de se familiariser sur des thèmes tels que : la politique et les normes des services en matière de planification familiale au Tchad et les recommandations pour la pratique clinique des soins obstétriques et néonatales d'urgences en Afrique.



En ouvrant les assises, le délégué provincial de la santé publique, Dr Abdelmahmoud Chêne, a révélé leur importance ''à renforcer l'accès des populations aux soins de santé de base en améliorant la disponibilité et l'utilisation des services de santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, de la santé sexuelle et reproductive et de la planification familiale dans les régions frontalières du Ouaddai et du Moyen Chari".



Poursuivant sa présentation, Dr Abdelmahmoud Chêne a expliqué que le projet TISSER sur lequel s'appuie l'atelier ''a pour objectif de contribuer au renforcement de la santé sexuelle et reproductive à Ndjamena et dans les provinces du Ouaddai et du Moyen Chari".



Le volet formation débuté ce jour intervient dans le cadre du projet" tous impliqués pour la santé sexuelle et reproductive au Tchad'' et se tient dans la salle de réunion de l'ADETIC d'Abeché avec la présence des participants venus de 4 départements de la province.