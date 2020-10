Tchad : des responsables syndicaux de la zone méridionale en formation à Pala

Le représentant du délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique du Mayo Kebbi Ouest, Koudangbé Yabé, déplore les violences faites aux femmes dans les différentes localités du pays et surtout les pesanteurs socioculturels.



Cette école du savoir permet de donner un plus au statut de la femme, souligne-t-il. Koudangbé Yabé invite la gente féminine à surpasser ces obstacles en assumant correctement ses responsabilités et en apportant sa pierre à l'édifice pour la construction de la société.



Cette formation de deux jours regroupe les responsables syndicaux (SET) des provinces du Mayo Kebbi Est, de la Tandjilé, du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mandoul, du Moyen Chari et du Mayo Kebbi Ouest.