Tchad : des ressortissants chinois enlevés au Nord puis libérés

Trois ressortissants chinois et un ressortissant libyen, enlevés le 16 août dernier au Nord du Tchad, ont été présentés ce lundi à N'Djamena par le procureur de la République, Youssouf Tom.



"Le patron Ibrahim Mahamat Saleh de nationalité libyenne avec trois chinois exerçaient dans les zones aurifères", a indiqué le procureur de la République.



D'après lui, "deux véhicules sont venus les surprendre avec 14 hommes à bord, armés jusqu'aux dents qui ont fait irruption dans leur lieu de repos, les ont pris en otage avec des tirs d'armes et ont eu, à leur arracher 6kg d'or, une somme importante d'argent et un véhicule de marque Toyota Hilux".



Les otages ont été transférés vers l'Est du pays dans la zone d'Amdjarass. Les ravisseurs ont dans un premier temps exigé le paiement de rançons en plusieurs tranches. Une importante somme, remise à l'un de leur complice à N'Djamena, leur a été transférée, mais a été interceptée par les forces de défense et de sécurité.



"Nous saluons l'activisme des forces de défense et de sécurité qui ont pu intercepter ces sommes qui devaient être transférées", a souligné le procureur de la République. Selon lui, les ravisseurs se seraient découragés et "ont conduit les victimes à l'Est du pays. Ils les ont abandonné en brousse."



Le procureur a indiqué que des poursuites judiciaires vont être "engagées" et une "action contre X va être déclenchée."



"Les forces de sécurité sont entrain de mener des recherches pour retrouver les ravisseurs. Certains sont déjà identifiés. nous espérons mettre la main sur eux pour qu'ils soient arrêtés et déférés (...) Ces actes sont qualifiés d'association de malfaiteurs, d'atteinte à la dignité et à l'honneur des personnes", a précisé Youssouf Tom.



Les trois ressortissants chinois ont été remis à des représentants de l'Ambassade de Chine au Tchad.