Tchad : des ressortissants du Borkou contestent les rattachements territoriaux au Tibesti

Ces ressortissants du Borkou contestent le rattachement d'une grande partie de la province du Borkou au Tibesti par les chefs des cantons, les organisations de la société, les députés et les cadres de la province.



Hassan Eli Tideï, président de l'ONG Barbara et membre de cette association, souligne que les ressortissants du Borkou, soucieux de l'unité et de la concertation nationale, ont été surpris par la mesure prise à un moment où les enfants du Tchad désirent oublier tous facteurs externes et internes ayant conduit, dans un passé récent, au risque de dislocation du tissu social et à la désolation.



Les ressortissants du Borkou considèrent l'ordonnance rattachant le département d'Émi Koussi et une grande partie du département de Borkou-Yala au Tibest satisfait l'exigence de certaines personnes du Tibesti et est un facteur aggravant de la situation, susceptible de replonger les Borkou et le Tibesti dans une situation de haine et de déchirure tribale et éthique.



Le tracé des frontières du Borkou a été fixé par arrêté du 22 septembre 1918. La délimitation du Borkou n'a pas été touchée au moment de la rétrocession au Tchad de la circonscription qui était nigérienne du Tibesti Occidental en 1929, expliquent-ils.



Hassan Eli Tideï demande au président du Conseil militaire de transition (CMT) de suspendre le rattachement du département d'Émi Koussi et d'une grande partie du département de Borkou-Yala au Tibesti, et de préserver l'ancien découpage administratif de la province du Borkou dans l'intérêt de l'État et des populations concernées.