Tchad : des ressortissants du Ouaddaï exigent la réhabilitation du sultan Cherif Abdelhadi

Le porte-parole Mahamat Mahmoud Hamidi explique que les ressortissants du Ouaddaï géographique exigent la réhabilitation du sultan du Dar Ouaddaï, Sa Majesté Cherif Abdelhadi Mahdi, dans ses fonctions. Il appelle à mettre dans l'agenda du dialogue national inclusif la question des crimes commis dans le Ouaddaï et traduire en justice les auteurs des crimes commis dans cette région.



Si les revendications ne sont pas prises en compte, particulièrement la réhabilitation du sultan, des actions d'envergure seront entamées sur l'ensemble du territoire national, informe le porte-parole. Il estime que toutes ces revendications sont légitimes.



Au cours de ce point de presse, plusieurs questions ont été soulevées : "pourquoi l'ex-gouverneur Ahmat Dari Bazine n'est pas encore traduit en justice ? Qui a ordonné le massacre des manifestants sans défense ? Qui a utilisé une force excessive contre des citoyens pacifiques ? À quand la réparation des victimes, blessés et le dédommagement des biens volés ? Pourquoi le Ouaddaï a été écarté de la rencontre des autorités traditionnelles avec le PCMT ?"



Pour le porte-parole, les évènements des 24 et 25 janvier 2022 à Abéché font partie d'un "complot malveillant mené par quelques individus, avec la complicité de l'ex-gouverneur Ahmat Dari, dans le but de nuire à l'unité retrouvée avec le nouveau sultan, provoquer la discorde entre les citoyens et entraîner la suspension du sultan du Dar Ouaddaï".