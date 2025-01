Tchad : des restaurateurs des hôpitaux formés aux bonnes pratiques d’hygiène

Informer les restaurateurs sur les dangers liés à la mauvaise manipulation des aliments et son impact sur la santé des patients ;

Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène dans les secteurs de la viande, du poisson, des jus et des produits laitiers ;

Renforcer les mesures de sécurité sanitaire pour limiter les risques de contamination dans les hôpitaux.

Le Programme National de Diététique et de Sécurité Sanitaire des Aliments (PNDSSA) a organisé une formation de trois jours au Centre International de Formation et de Perfectionnement, destinée à une quarantaine de restaurateurs des formations sanitaires de la capitale. Cette formation, qui s’est achevée ce midi, a été sanctionnée par la remise d’attestations de fin de formation.L'alimentation joue un rôle essentiel dans la thérapie des patients, mais elle peut également être une source de contamination et de propagation de plus de 200 maladies, dont les diarrhées et certains cancers. Les personnes hospitalisées, particulièrement vulnérables, sont exposées à des risques accrus, notamment les infections nosocomiales et les toxi-infections alimentaires collectives.Outre la qualité des aliments, les restaurateurs eux-mêmes peuvent être des vecteurs de maladies en raison de mains mal lavées, de techniques inappropriées de préparation des repas ou encore d’un mauvais nettoyage des surfaces de travail.Face à ces enjeux sanitaires, le PNDSSA a initié cette formation pour sensibiliser les restaurateurs à l’importance des bonnes pratiques d’hygiène alimentaire.Les objectifs spécifiques de cette formation étaient de :Cette formation a été financée par Reach, un programme visant à améliorer la qualité et la sécurité alimentaire dans les établissements de santé.