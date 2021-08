Tchad : des roquettes et mines saisies au Borkou

La coordination mixte de sécurité, érigée par le gouverneur actuel de la province du Borkou, Ismat Issakha Acheikh, est dotée d'une vigilance inlassable et accrue. Cette coordination vient de faire écho en saisissant huit roquettes et deux mines anti-personnel.



Les munitions militaires ont été présentées mardi à la presse locale en présence des autorités militaires de la place. L'instauration de la quiétude pour le bien-être de tous est nécessaire, raison pour laquelle le général de division, Ismat Issakha Acheikh, se dit investi et porte le chapeau pour mener à bon port la province du Borkou.



Il rappelle que la sécurité des personnes et de leurs biens demeure au centre des préoccupations du Conseil militaire de transition.