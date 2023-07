TCHAD Tchad : des rumeurs infondées autour de l'absence du ministre d'État Abakar Adoum Manany ?

Alwihda Info | Par D.A - 10 Juillet 2023



Officiellement en mission à l'extérieur du pays, le ministre d'État en charge des affaires présidentielles, Abakar Adoum Manany, est au cœur de nombreuses rumeurs et spéculations ces dernières semaines quant à son absence médiatique, notamment lors des récents déplacements à l'extérieur du président de transition.





Joint par Alwihda Info, Didama Michael a déclaré qu'il était présent et actif dans son bureau tous les jours, traitant les dossiers importants qui lui sont soumis en l'absence du ministre d'État : « C'est une violente et virulente campagne contre le Ministre d'État conseiller chargé des affaires présidentielles. En tant que directeur de cabinet, cela m'interpelle mais ne me surprend pas », indique Didama Michael Ndaklirim.

Il a souligné que les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse locale sont infondées et qu'il est important de recouper les sources avant de tirer des conclusions hâtives. Il a également appelé à la prudence et à la sagacité de la part des journalistes, soulignant que les affaires de l'État nécessitent une approche sérieuse et rigoureuse. « En l'absence du Ministre d'Etat Manany, je suis tous les jours dans mon bureau, expédiant tous les dossiers souvent très sérieux qui passent par moi. Il suffit simplement de passer par moi ou de m'interroger sur ce qui se passe, hélas, c'est un acharnement sans précédent contre lui qui se traduit dans la presse locale ou sur les réseaux sociaux. Notre métier exige qu'il faille recouper les sources. Ce n'est plus le cas maintenant. On préfère taper sur Manany car ça vend. Je conseille à mes jeunes confrères la prudence et la sagacité. Car les affaires de l'Etat sont à milles lieues des élucubrations autour d'un verre de thé ou d'une bonne rasade dans une gargote à Kabalaye. Il faut toujours recouper les sources », tranche Didama Michael.

Acyl Adoum Manny, frère d'Abakar Adam Manany et activiste, a également réagi sur les réseaux sociaux. Il a qualifié les allégations de diffamation pure et simple. Il a souligné qu'il ne faut accorder aucune crédibilité à ces informations sans fondement et a appelé à faire preuve de discernement.



Abakar Adoum Manany est rentré au Tchad le 11 décembre 2021 après 17 ans d'exil, suite à une rencontre avec le général Mahamat Idriss Deby à Paris. Depuis son retour, il s'est engagé en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, apportant son appui au processus de transition. Il a été nommé ministre d'État conseiller à la Présidence le 10 janvier 2022, puis ministre d'État, conseiller chargé des affaires présidentielles le 21 mars 2023, avec des prérogatives renforcées. Son directeur de cabinet, Didama Michael Ndaklirim, a tenu à réfuter ces allégations et à apporter des éclaircissements. De quoi dissiper les rumeurs et les spéculations entourant "l'absence" du ministre d'État chargé des affaires présidentielles.Joint par Alwihda Info, Didama Michael a déclaré qu'il était présent et actif dans son bureau tous les jours, traitant les dossiers importants qui lui sont soumis en l'absence du ministre d'État :Il a souligné que les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse locale sont infondées et qu'il est important de recouper les sources avant de tirer des conclusions hâtives. Il a également appelé à la prudence et à la sagacité de la part des journalistes, soulignant que les affaires de l'État nécessitent une approche sérieuse et rigoureuse.Acyl Adoum Manny, frère d'Abakar Adam Manany et activiste, a également réagi sur les réseaux sociaux. Il a qualifié les allégations de diffamation pure et simple. Il a souligné qu'il ne faut accorder aucune crédibilité à ces informations sans fondement et a appelé à faire preuve de discernement.Abakar Adoum Manany est rentré au Tchad le 11 décembre 2021 après 17 ans d'exil, suite à une rencontre avec le général Mahamat Idriss Deby à Paris. Depuis son retour, il s'est engagé en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, apportant son appui au processus de transition. Il a été nommé ministre d'État conseiller à la Présidence le 10 janvier 2022, puis ministre d'État, conseiller chargé des affaires présidentielles le 21 mars 2023, avec des prérogatives renforcées.





Dans la même rubrique : < > Tchad : l'UNFPA encourage la promotion de l'égalité des sexes pour un avenir prospère Tchad : l'ADECY honore le général de corps d'armée Yambaye Massyra Abel pour sa promotion en grade Tchad : le Sultan du Ouaddaï appelle au respect des couloirs de transhumance pour éviter les conflits Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)