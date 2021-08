Tchad : des sages-femmes se spécialisent pour répondre aux urgences humanitaires

L'objectif est de doter le Tchad d'un premier pool de sages-femmes humanitaires mais aussi transférer les compétences aux formateurs nationaux pour suivre le renforcement des compétences au bénéfice d'autres femmes. Une soixantaine de femmes prennent part à la formation de six jours.



Le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, a évoqué la nécessité de former les sages-femmes face à la situation sanitaire et à celle préoccupante des groupes vulnérables (femmes, enfants, adolescents et jeunes).