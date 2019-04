Tchad : des sensibilisations sur les enjeux de la stabilisation politique

Dans les pays comme l'Algérie ou le Soudan, si aucune alternative politique sérieuse n'est trouvée, le risque d'instabilité politique chronique n'est pas écarté. "Nous redoutons les risques de débordement avec les conséquences sécuritaires certaines sur le Tchad à cause de la circulation incontrôlée d'armes de guerre, comme ça été le cas pour la Libye avec tout les problèmes de terrorisme qui s'en sont suivis dans tout le Sahel", a déclaré Rassem Mouga, secrétaire nationale chargée de l'observation des droits humains et de la gouvernance politique.



Elle a appelé à contribuer à l'apaisement du climat politique et social, au renforcement de la stabilité politique et à la consolidation et à la pérennisation de la paix, en prélude de la campagne de sensibilisation sur les stratégies de prévention du terrorisme et de déradicalisation politique et sociale en milieu jeune qui sera bientôt lancé sur l'ensemble du territoire par l'ADHET.



Ces activités seront réparties par bloc géographique pour sensibiliser la population sur les conséquences de l'instabilité politique et l'importance de la paix.