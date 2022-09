Tchad : des sinistrés d'inondations de la Tandjilé reçoivent un appui en vivres

Le don s'inscrit dans le cadre de la politique citoyenne des plus hautes autorités du pays visant à aider les sinistrés à pallier leurs difficultés d'ordre alimentaire et hygiénique. Il est composé de sacs de riz, sorgho, sel, sucre, cartons de savons, bidons d'huile de 10 litres, nattes, couvertures, kits de cuisine et d'assainissement.



Ces vivres et non vivres concernent plus de 2000 personnes dans l'immédiat.



Officiant la cérémonie, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a déclaré que le pays fait face à un certain nombre de problèmes liés au changement climatique.



"Nous devons tous veiller à ce que cet impact soit réduit sur les populations qui vivent dans les zones inondables", a souligné Doudlengar Miayo. Il a demandé à ce que ce don aille directement aux concernés.



Très émus de ce geste humanitaire, les bénéficiaires ont remercié les donateurs. Après Laï, une équipe conduite par le secrétaire général du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchanlan Tokama, a mis le cap sur quelques villages du canton Kabalaye pour distribuer des dons aux sinistrés.