Tchad : des soldats acclamés à N'Djamena, à leur retour de formation

Fait divers. Plus d'une centaine de soldats de l'armée de l'air ont regagné samedi matin la capitale dans un convoi militaire, après la fin d'une formation. À l'entrée Sud de la ville après Koundoul, les soldats ont été acclamés au rond-point double voie par des motocyclistes, automobilistes et femmes présentes au bord de la route.



Les soldats ont exprimé leur joie en chantant et déambulant sur les quatre camions militaires qui les ont transportés.