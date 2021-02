Tchad : des soutiens de l’UNDR contestent le candidat de l’Alliance Victoire

Le comité de soutien à l’UNDR des départements de Lac Léré, Mayo Binder et El Ouaya a déclaré mardi être surpris de la mise en scène orchestrée par les partis politiques de l’Alliance Victoire.



“Ce choix ne reflète aucune crédibilité, et la personne désignée ne remplit nullement les critères préétablis par ladite Alliance”, affirme Famakéné Madiné, président du Comité de soutien, dans un communiqué.



Les militants demandent au président de l’UNDR de ne pas se reconnaître dans cette Alliance, et de “s’entendre avec des opposants plus sérieux afin d’investir un candidat crédible pour l’opposition”. Ils rejettent ce qu’ils qualifient “d’imposture”.



Deux candidats se sont manifestés pour représenter l'Alliance : Saleh Kebzabo de l'UNDR et Maître Bongoro Théophile du PRET. Ils ont obtenu respectivement cinq voix et neuf voix.