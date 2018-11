Tchad : des stratégies de prévention et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme

Un colloque de validation du guide régional sur la prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent a lieu depuis ce jeudi 22 novembre au Résidence Hôtel de N'Djamena. Les participants entendent disposer de stratégies nationales en matière de prévention, afin d'éradiquer ce fléau.



Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora, Cherif Mahamat Zene a ouvert les travaux en présence du ministre de L'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne. Parmi les participants, des représentants de l'ONU, de l'Union Africaine (UA), du G5 Sahel, de la coopération suisse et américaine prennent également part au colloque.



Le haut représentant de l'UA, Pierre Boyoya, a rappelé l'importance des actions en matière de gouvernance, de développement, d'éducation et de lutte contre la pauvreté. "C'est aussi une lutte multi-acteurs", a-t-il relevé.



Le chef de la diplomatie tchadienne, Cherif Mahamat Zene a réitéré l'engagement du Tchad a s'investir pleinement dans la lutte contre l'extrémisme.



Le colloque qui prend fin ce vendredi 23 novembre va aboutir à la validation d'un document de référence.