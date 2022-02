Tchad : des syndicalistes à l'école du savoir au Mayo Kebbi Ouest

Le bureau exécutif du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) renforce les capacités des formateurs (animateurs) relais des cercles d'études de la province du Mayo Kebbi Ouest depuis ce 8 février à Pala, chef-lieu de la province.



La formation vise a améliorer les connaissances des membres du SET ainsi que leurs capacités à questionner les faits et les sujets les concernants. Les participants seront amenés à avoir une opinion et un jugement indépendant et à partager l'expérience des uns et des autres dans un esprit de respect et de tolérance envers ceux qui ont une opinion différentes. Ils vont développer l'esprit de solidarité, de communion sociale et le respect des valeurs démocratiques mais aussi et surtout d'éduquer, de former et informer pour promouvoir la volonté de participer à la vie des organisations et à la dynamique de la société.



Selon la cheffe de mission venue de N'Djamena, Mme. Djikoloum née Mougalbaye, ce renforcement de compétences permet en outre de galvaniser les militants dans leur vie professionnelle et syndicale pour une solidarité dans la défense d'intérêts collectifs.



Ladite formation est rendue possible dans le cadre d'un projet appuyé par le Comité syndical francophone de l'éducation et de la formation (CSFEF) depuis 2019. La province du Mayo Kebbi Ouest fait partie des 11 autres bénéficiaires.



Le représentant du délégué de l'éducation nationale de la province du Mayo Kebbi Ouest, Koudanbé Yabé, souligne que cette initiative va rendre le SET plus fort et dynamique. Cette formation qui dure quatre jours (8 au 11 février) se déroule au siège du SET à Pala et regroupe une vingtaine de participants syndicalistes.



Depuis sa création en 1989 avec l'obtention de son existence juridique le 19 mai 1999, le SET travail pour la défense des intérêts moraux et matériels de ses membres.