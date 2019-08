Tchad : des synergies d'actions dans la lutte contre l'extrémisme

L'ambassadeur du Niger au Tchad, Dr. Cissé Ousmane s'est entretenu mercredi avec le président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), Dr. Ahmat Yacoub Dabio.



L'objectif de l'entretien était de présenter le CEDPE et ses activités à l'ambassadeur du Niger, indique le Centre dans un communiqué.



Les échanges ont également porté sur l'extrémisme violent et ses conséquences dans l'espace du bassin du Lac Tchad et du G5 Sahel.



"Le Niger est un pays frère et ami du Tchad, il est membre du bassin du Lac Tchad et en même temps du G5 Sahel. Vu le rôle important que joue ce pays dans la lutte contre l'extrémisme, je suis venu pour présenter le CEDPE et le modeste apport qu'il apporte dans la lutte contre l'extrémisme à travers la prévention", a souligné le président du CEDPE.



Grande croix de l'Ordre national du Niger, Dr. Cissé Ousmane est une personnalité diplomatique d'une grande expérience. En tant connaisseur du dossier de l'extrémisme, il s'est dit impressionné par l'initiative du Centre et a promis d'apporter son soutien.



Créé le 30 janvier 2018 à N’Djamena par un groupe de cadres tchadiens, les activités du Centre se basent essentiellement sur la recherche-Action.



Pour clôturer l’année en cours, le CEDPE prépare deux importants événements, celui du 12 octobre intitulé « la Journée des lycéens » et « le Forum sur la paix » à Abéché, les 21 et 22 novembre.