Tchad : des techniciens de l’ONAPE dans des établissements universitaires de N’Djamena

Pour rendre effectif le guichet emploi à l’Université de N’Djamena, une équipe de techniciens de l’ONAPE s’est rendue ce matin 7 janvier 2025 aux décanats des facultés des Sciences de l’Éducation, des Sciences Économiques et de Gestion, des Sciences Juridiques et Politiques, ainsi qu’à la direction générale de l’École Normale Supérieure de N’Djamena. Cette visite s’inscrit dans le cadre du partenariat signé entre l’ONAPE et l’Université de N’Djamena le 16 décembre 2024.



Une séance de travail a permis aux parties de faire un état des lieux, et de trouver un espace pour implémenter le guichet ONAPE au sein des facultés de l’Université de N’Djamena.



Il a également été décidé d’affecter des Points Focaux Emploi/Conseillers d’Orientation (PFE-CO) pour l’animation des thématiques. Cela permettra de promouvoir l’entrepreneuriat à travers l’outil GERME, et de faire un accompagnement de proximité, enclenchant ainsi le processus d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur dès l’université.